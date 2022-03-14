Глава Минфина Силуанов: у нас достаточно средств для обслуживания обязательств по госдолгу

Короткая ссылка
Заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности, сообщил российский министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что у страны есть необходимый объём средств.
Глава Минфина Силуанов: у нас достаточно средств для обслуживания обязательств по госдолгу
  • © РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ

«Заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объём средств для обслуживания наших обязательств», — цитирует министра пресс-служба Минфина.

Россия готова также проводить оплаты и в рублях по курсу Банка России на дату платежа, отметил он.

«Более того, по выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах», — напомнил Силуанов.

Как уточнили в министерстве, об исполнении своих обязательств банками-агентами по условиям эмиссий еврооблигаций Минфин будет информировать дополнительно.

Ранее Силуанов заявил, что в настоящее время Западом заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов России.

Он также подчеркнул, что страна не отказывается от своих обязательств по госдолгу и будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT отметил, что на данный момент ресурсов, хранящихся в юанях и золоте, для России достаточно.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить