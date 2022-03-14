Глава Минфина Силуанов: у нас достаточно средств для обслуживания обязательств по госдолгу

Заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности, сообщил российский министр финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что у страны есть необходимый объём средств.

«Заявления о том, что Россия не может выполнить свои обязательства по госдолгу, не соответствуют действительности. У нас есть необходимый объём средств для обслуживания наших обязательств», — цитирует министра пресс-служба Минфина.

Россия готова также проводить оплаты и в рублях по курсу Банка России на дату платежа, отметил он.

«Более того, по выпускам еврооблигаций, выпущенных с 2018 года, такая возможность была заложена непосредственно в эмиссионных документах», — напомнил Силуанов.

Как уточнили в министерстве, об исполнении своих обязательств банками-агентами по условиям эмиссий еврооблигаций Минфин будет информировать дополнительно.

Ранее Силуанов заявил, что в настоящее время Западом заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов России.

Он также подчеркнул, что страна не отказывается от своих обязательств по госдолгу и будет платить в рублях, пока западные страны не разморозят золотовалютные резервы.

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT отметил, что на данный момент ресурсов, хранящихся в юанях и золоте, для России достаточно.