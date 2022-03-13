Украинский премьер Шмыгаль: запасы газа на Украине составляют 9,5 млрд кубометров
«Запасы газа сейчас на уровне около 9,5 млрд кубометров. Продолжается импорт газа из Венгрии, Словакии и Польши. «Укргаздобыча» продолжает добычу газа на всех объектах, кроме тех, которые находятся непосредственно на линии соприкосновения», — сказал он в видеообращении.
В российской компании «Газпром» ранее заявили о поставках газа для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей в штатном режиме.
По словам замминистра энергетики России Павла Сорокина, в зоне проведения российской спецоперации на Украине только две газоперекачивающие станции, «Новопсков» и «Купянск», находятся под контролем ВС России.
По его словам, две другие компрессорные станции — под контролем украинской стороны.