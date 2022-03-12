«Газпром» заявил о штатной подаче газа для транзита через Украину

Компания «Газпром» штатно поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с заявками потребителей.

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме», — приводит РИА Новости сообщение компании.

Отмечается, что заявки европейских потребителей на 12 марта — 109,5 млн куб. м.

Ранее заместитель министра энергетики России Павел Сорокин заявил, что в зоне проведения российской спецоперации на Украине только две газоперекачивающие станции, «Новопсков» и «Купянск», находятся под контролем ВС России.

По его словам, две другие компрессорные станции — под контролем украинской стороны.