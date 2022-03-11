Украина отказывается от закупки российского ядерного топлива
- Gettyimages.ru
«Энергоатом» полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива», — говорится в сообщении компании в Telegram.
Ранее страны ЕС призвали обеспечить безопасность атомных электростанций Украины с помощью Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы защиты объектов ядерной энергетики на Украине.