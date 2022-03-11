Украина отказывается от закупки российского ядерного топлива

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Украина полностью отказывается от закупок российского ядерного топлива, сообщает компания «Энергоатом».
Украина отказывается от закупки российского ядерного топлива
  • Gettyimages.ru

«Энергоатом» полностью отказывается от закупки российского ядерного топлива», — говорится в сообщении компании в Telegram. 

Ранее страны ЕС призвали обеспечить безопасность атомных электростанций Украины с помощью Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы защиты объектов ядерной энергетики на Украине

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