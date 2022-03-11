В Центробанке спрогнозировали инфляцию до 20% в России

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Согласно данным макроэкономического опроса ЦБ, инфляция в России в 2022 году составит 20%.

«В мартовском опросе прогноз на 2022 год повышен на 14,5 п.п., до 20,0%, на 2023 год — на 4,0 п.п., до 8,0%, а на 2024 год — на 0,8 п.п., до 4,8%», — говорится в опросе.

Ожидается также падение ВВП на 8% в 2022 году.

Ставка ЦБ к концу года снизится до 18,9%.

С 9 марта Банк России ввёл временный порядок операций с наличной валютой.

Кроме того, Банк России принял решение, согласно которому с 4 марта компании-импортёры при покупке валюты на бирже не будут платить комиссию в размере 12% от суммы сделки.

Как отметили в Кремле, российская экономика испытывает серьёзные удары из-за санкций западных стран, но есть запас прочности, она «на ногах устоит».

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