В Сбербанке сообщили о повышенном спросе клиентов на золото и палладий

Сбер фиксирует повышенный спрос своих клиентов на золото и палладий, планирует увеличить количество офисов, уполномоченных на продажу слитков драгоценных металлов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«За последние недели объёмы покупки этих драгоценных металлов выросли в четыре раза», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, «интерес к таким инвестициям стимулирует рост цен на драгоценные металлы на фоне неопределённости на рынках».

Ранее Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала сообщение об отмене НДС на золото для физических лиц.