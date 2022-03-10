В Сбербанке сообщили о повышенном спросе клиентов на золото и палладий

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Сбер фиксирует повышенный спрос своих клиентов на золото и палладий, планирует увеличить количество офисов, уполномоченных на продажу слитков драгоценных металлов. Об этом сообщила пресс-служба организации.
В Сбербанке сообщили о повышенном спросе клиентов на золото и палладий
  • РИА Новости

«За последние недели объёмы покупки этих драгоценных металлов выросли в четыре раза», — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, «интерес к таким инвестициям стимулирует рост цен на драгоценные металлы на фоне неопределённости на рынках».

Ранее Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц.

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала сообщение об отмене НДС на золото для физических лиц.

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