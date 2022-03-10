В Сбербанке сообщили о повышенном спросе клиентов на золото и палладий
- РИА Новости
«За последние недели объёмы покупки этих драгоценных металлов выросли в четыре раза», — приводит ТАСС сообщение.
Как уточняется, «интерес к таким инвестициям стимулирует рост цен на драгоценные металлы на фоне неопределённости на рынках».
Ранее Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц.
Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала сообщение об отмене НДС на золото для физических лиц.