Аналитик Мильчакова высказалась по поводу отмены НДС на золотые слитки для физических лиц
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«Я считаю, это очень правильное решение. Золото — наиболее надёжный актив, и он не зависит от центральных банков конкретных стран и, соответственно, он не может быть объектом таких же санкций», — отмечает эксперт.
Мильчакова уточнила, что плюсом также является то, что Россия держит свой золотой запас не за рубежом.
«Инвесторы хотят хранить свои сбережения в более надёжном активе, чем иностранная валюта, и это, конечно, золото... Спрос на него больше, цены будут расти, ликвидность актива повысится», — подчеркнула экономист.
Ранее Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц.
Закон вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. Согласно документу, от НДС освобождаются операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, которые изъяты из хранилищ.