Аналитик Мильчакова высказалась по поводу отмены НДС на золотые слитки для физических лиц

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с RT прокомментировала сообщение о том, что президент России Владимир Путин подписал закон об отмене НДС на золото для физических лиц.

«Я считаю, это очень правильное решение. Золото — наиболее надёжный актив, и он не зависит от центральных банков конкретных стран и, соответственно, он не может быть объектом таких же санкций», — отмечает эксперт.

Мильчакова уточнила, что плюсом также является то, что Россия держит свой золотой запас не за рубежом.

«Инвесторы хотят хранить свои сбережения в более надёжном активе, чем иностранная валюта, и это, конечно, золото... Спрос на него больше, цены будут расти, ликвидность актива повысится», — подчеркнула экономист.

Ранее Путин подписал закон об отмене НДС на золотые слитки для физических лиц.

Закон вводит в инвестиционный оборот для физических лиц драгоценные металлы в слитках. Согласно документу, от НДС освобождаются операции по продаже банками физлицам драгоценных металлов в слитках, которые изъяты из хранилищ.