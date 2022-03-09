ЦБ не будет возобновлять торги 10 марта на Московской бирже в секции фондового рынка

Банк России принял решение не возобновлять торги в четверг, 10 марта, на Московской бирже в секции фондового рынка. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банк России принял решение не возобновлять торги 10 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка», — говорится в сообщении.

Как уточняется, данное решение не касается режима «Выкуп: Адресные заявки» с расчётами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в обычном режиме с 10:00 до 18:45 мск; секций рынка СПФИ.

Банк России с 9 марта ввёл временный порядок операций с наличной валютой.

Ранее Банк России принял решение, согласно которому с 4 марта компании-импортёры при покупке валюты на бирже не будут платить комиссию в размере 12% от суммы сделки.