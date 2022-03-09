Аналитик Кондратьев назвал ритуальным призыв Борреля меньше использовать систему отопления

Старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев прокомментировал в беседе с RT призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля к европейцам снижать потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».

«Мне кажется, что это пока ритуальные призывы. Как показывает практика, даже в случае, когда мы действительно сталкиваемся с проблемой дефицита ресурсов, (наиболее часто это проявляется во время засух в регионах южной Европы, на Ближнем Востоке), даже тогда граждане далеко не всегда проявляют такую сознательность и готовы экономить. Здесь, я думаю, будет приблизительно та же ситуация. Этот призыв одновременно означает, что, если граждане должны экономить, отказываться от поездок на личном транспорте, снижать температуру в офисах или в своих жилищах, они будут, возможно, чаще болеть, будет снижаться потребительский спрос», — пояснил Кондратьев.

Как сказал эксперт, можно ожидать, что европейская экономика в ближайшие год-полтора столкнётся с очень серьёзными трудностями и снижением экономической активности.

«Я думаю, что потребительское поведение сейчас будет меняться быстрее, но это будет связано не с призывами европейских политиков, а с ценами на заправках в Европе, в счетах за коммунальные услуги», — подчеркнул он.

Ранее Боррель призвал всех европейцев снижать потребление энергии на индивидуальном уровне, чтобы «перерезать пуповину, которая соединяет с Россией».

Как отметил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, российские энергоресурсы в настоящее время играют ключевую роль в Европе, а для переориентации потребуются годы.