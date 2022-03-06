Сбербанк прорабатывает возможность выпуска карты МИР — UnionPay

Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты МИР — UnionPay, которую можно использовать за рубежом.

«Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты МИР — UnionPay. О сроках запуска мы сообщим дополнительно», — приводит сообщение банка РИА Новости.

Карта МИР — UnionPay будет приниматься как в России, так и в других 180 странах, поддерживающих работу с платёжной системой UnionPay.

О том, что россияне могут использовать для оплаты покупок и снятия наличных за рубежом совместную карту двух платёжных систем МИР — UnionPay, ранее напомнили в Национальной системе платёжных карт.

Как заявили в ЦБ, карты международных платёжных систем Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России после того, как обе американские компании заявили о приостановке оказания услуг в стране.

Регулятор подчеркнул, что трансграничные операции по этим картам будут недоступны.