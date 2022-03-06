Экономист Беляев прокомментировал ограничение работы Visa и Mastercard в России

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с RT прокомментировал сообщения о приостановке работы Visa и Mastercard в России.

Как считает экономист, ограничение работы систем не окажет практически никакого влияния на экономику России.

«Речь идёт не об отключении системы как таковой, с системой работают отдельные банки. То есть отдельные банки используют эту систему для выпуска своих карт, которыми снабжают своих клиентов», — пояснил эксперт.

По его словам, ограничения действуют в отношении отдельных банков.

«Поскольку банки работают внутри России, подчиняются российскому законодательству и используют эту систему внутри России, то, таким образом, Visa и Mastercard просто не могут диктовать свои условия», — сообщил специалист.

Он напомнил, что ограничения работы Visa и Mastercard будут действовать только за рубежом, в России всё будет работать в обычном режиме.

Ранее компании Visa и Mastercard заявили о приостановке работы в России.

Позже Центробанк сообщил, что карты международных платёжных систем Visa и Mastercard российских банков продолжат работать в России.