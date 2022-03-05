ЦБ разработал антикризисные программы льготного кредитования для МСП

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Банк России во взаимодействии с российским правительством разработал антикризисные программы льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП).
ЦБ разработал антикризисные программы льготного кредитования для МСП
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  • © Komsomolskaya Pravda

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Они (программы. — RT) дают возможность бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трёх лет», — отмечается в сообщении.

На программы выделен лимит в размере 500 млрд рублей, а общая сумма поддержки с учётом существующего лимита программы стимулирования кредитования составит 675 млрд рублей.

Ранее кабмин России внёс в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки сограждан и бизнеса в условиях санкций.

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