ЦБ разработал антикризисные программы льготного кредитования для МСП
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Об этом сообщается на сайте регулятора.
«Они (программы. — RT) дают возможность бизнесу получить оборотные кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты на срок до трёх лет», — отмечается в сообщении.
На программы выделен лимит в размере 500 млрд рублей, а общая сумма поддержки с учётом существующего лимита программы стимулирования кредитования составит 675 млрд рублей.
Ранее кабмин России внёс в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки сограждан и бизнеса в условиях санкций.