В Калининградской области назвали размер среднемесячной зарплаты

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Среднемесячная номинальная заработная плата в Калининградской области, начисленная за декабрь 2021 года, составила 56 955,2 рубля. Это на 13,7% больше, чем в аналогичный период 2020 года.
В Калининградской области назвали размер среднемесячной зарплаты
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  • © picture alliance

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на данные Калининградстата.

Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в декабре 2021 года составила 103,8% к уровню декабря 2020-го.

Среднемесячная номинальная заработная плата работников, начисленная в 2021 году, по оперативным данным, в крупных, средних и малых организациях составила 41 644,5 рубля — на 10,1% больше прошлогоднего показателя.

Как ранее сообщало URA.RU, в Курганской области размер средней заработной платы в декабре 2021 года превысил 45 тыс. рублей. Это на 7% больше, чем в аналогичный период 2020 года.

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