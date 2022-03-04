В Калининградской области назвали размер среднемесячной зарплаты
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на данные Калининградстата.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учётом индекса потребительских цен, в декабре 2021 года составила 103,8% к уровню декабря 2020-го.
Среднемесячная номинальная заработная плата работников, начисленная в 2021 году, по оперативным данным, в крупных, средних и малых организациях составила 41 644,5 рубля — на 10,1% больше прошлогоднего показателя.
Как ранее сообщало URA.RU, в Курганской области размер средней заработной платы в декабре 2021 года превысил 45 тыс. рублей. Это на 7% больше, чем в аналогичный период 2020 года.