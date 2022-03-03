ВТБ повышает ставки по ипотеке с 4 марта

ВТБ вынужденно повышает ставки по ипотеке до 22,4%, при этом базовые ставки по госпрограммам остаются без изменений. Также условия не меняются по ранее выданным кредитам, сообщила пресс-служба кредитной организации.

«В связи с резким повышением ключевой ставки и последующим увеличением ставок по кредитам среди крупнейших банков ВТБ вынужден снова пересмотреть условия по своим ипотечным программам», — приводит сообщение банка РИА Новости.

С 4 марта минимальная ставка установлена на уровне 22,4% как для готового, так и строящегося жилья.

Как уточняет агентство, это делается с учётом суммы дисконтов в размере 0,6 процентного пункта при использовании сервисов безопасных расчётов и электронной регистрации на сделке и получении зарплаты на карту банка.

Ранее в Минстрое России заявили, что считают необходимым поддержать ипотечные программы с государственным субсидированием кредитной ставки в рамках антикризисных мер.

2 марта Центробанк заявил, что в целях поддержки граждан и обеспечения устойчивости кредиторов Банк России реализует дополнительные меры.