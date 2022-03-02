Центробанк объявил о новых мерах поддержки граждан и кредиторов

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Центробанк России заявил, что в целях поддержки граждан и обеспечения устойчивости кредиторов Банк России реализует дополнительные меры.
Центробанк объявил о новых мерах поддержки граждан и кредиторов
  • РИА Новости

В частности, до 1 января 2023 года отложено введение макропруденциальных лимитов в отношении необеспеченных потребительских кредитов.

Также кредитным организациям рекомендуется приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание.

Ранее Центробанк России временно приостановил переводы физических и юридических лиц на зарубежные счета для предотвращения вывода средств с национального финансового рынка.

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