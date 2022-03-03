Эксперт Юшков: отказ от российских энергоресурсов станет фатальным для экономики Европы

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление главы Минэкономики ФРГ о том, что эмбарго на российские энергоносители в Европе угрожает социальному миру в ФРГ.

«В общем-то, он говорит очевидную вещь. Торговля энергоресурсами между Россией и Европой фактически является последним мостом взаимодействия друг с другом. Более того, играет роль сдерживающего фактора. Потому что и мы зависим от рынка сбыта, и Европа, конечно, тотально зависит от поставки российских энергоресурсов, тем более сейчас, во время отопительного сезона», — рассказал эксперт.

По мнению эксперта, планы о замене или отказе от российских энергоресурсов «несостоятельны».

«В случае поставок российского газа в Европу, даже не суть важно по чьей инициативе… конечно, начинается глобальный энергетический кризис. Десятки тысяч долларов за тысячу кубов, тотальный дефицит, отключение потребителей и так далее. Поэтому очень опасно заводить энергетику в санкционный обмен ударами», — считает Юшков.

Он добавил, что на данный момент «энергетика остаётся за скобками противостояния России и Запада».

«Идёт транзит через Украину, он даже увеличился. Никто ничего не трогает, не говорит и санкции не вводит. Европейцы прекрасно понимают, что невозможно без фатального удара по своей экономике, энергетике и своим гражданам отказаться от российского газа. Другой газ тебе никто не пришлёт», — добавил собеседник RT.

Ранее глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что выступает против эмбарго на российские энергоносители в Европе.

В ФРГ также признали, что не смогут быстро избавиться от энергетической «зависимости от России».