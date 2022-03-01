Фридман, Авен, Галицкий и Мацоцкий покинут совет директоров Альфа-банка

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Попавшие под санкции Евросоюза бизнесмены Михаил Фридман и Пётр Авен покинут совет директоров Альфа-банка. Об этом говорится на сайте кредитной организации.
Фридман, Авен, Галицкий и Мацоцкий покинут совет директоров Альфа-банка
  • Legion-Media
  • © Aleksey Zotov

Как уточняется, из совета также уйдут Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий.

Совет директоров возглавит Олег Сысуев. Он работает в банке с 1999 года, а в настоящее время занимает должность первого заместителя председателя совета.

Ранее сообщалось, что попавший под санкции ЕС бизнесмен Михаил Фридман покинул совет директоров телекоммуникационного холдинга Veon.

28 февраля ЕС включил в санкционный список ряд российских чиновников и бизнесменов.

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