Фридман, Авен, Галицкий и Мацоцкий покинут совет директоров Альфа-банка

Попавшие под санкции Евросоюза бизнесмены Михаил Фридман и Пётр Авен покинут совет директоров Альфа-банка. Об этом говорится на сайте кредитной организации.

Как уточняется, из совета также уйдут Александр Галицкий и Сергей Мацоцкий.

Совет директоров возглавит Олег Сысуев. Он работает в банке с 1999 года, а в настоящее время занимает должность первого заместителя председателя совета.

Ранее сообщалось, что попавший под санкции ЕС бизнесмен Михаил Фридман покинул совет директоров телекоммуникационного холдинга Veon.

28 февраля ЕС включил в санкционный список ряд российских чиновников и бизнесменов.