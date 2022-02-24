ЦБ для стабилизации ситуации решил начать интервенции на валютном рынке

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Банк России для стабилизации ситуации на финансовом рынке принял решение начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список и провести 24 февраля операции по дополнительному предоставлению ликвидности банковскому сектору.
ЦБ для стабилизации ситуации решил начать интервенции на валютном рынке
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение регулятора.

24 февраля курс доллара вырос до 84 рублей, курс евро — до 95 рублей.

Ранее Банк России также объявил о мерах поддержки финансового сектора в связи с нестабильной обстановкой на валютном и фондовом рынках. В ЦБ отметили, что держат на контроле развитие ситуации и при необходимости готовы задействовать дополнительные инструменты. 

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что будет с рублём, если стоимость барреля нефти достигнет $100.

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