ЦБ для стабилизации ситуации решил начать интервенции на валютном рынке
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение регулятора.
24 февраля курс доллара вырос до 84 рублей, курс евро — до 95 рублей.
Ранее Банк России также объявил о мерах поддержки финансового сектора в связи с нестабильной обстановкой на валютном и фондовом рынках. В ЦБ отметили, что держат на контроле развитие ситуации и при необходимости готовы задействовать дополнительные инструменты.
Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что будет с рублём, если стоимость барреля нефти достигнет $100.