Инвестиционный стратег Бахтин спрогнозировал курс рубля при цене нефти $100

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин рассказал, что будет с рублём, если стоимость барреля нефти достигнет $100.

Его экспертную оценку публикует «Российская газета».

Удорожание сырьевых ресурсов, составляющих основную экспортную компоненту России (а это прежде всего нефть), естественно, позитивно для рубля, сказал эксперт, отметив, что по ряду причин стоимость нефти может достичь $100 уже в самой ближайшей перспективе.

«Говоря о ближайших перспективах рубля, важно отметить следующее. В конце зимы — начале весны фундаментально в пользу рубля могут играть такие факторы, как продолжение цикла повышения ключевой ставки ЦБ, сезонно сильные показатели счёта текущих операций. В ближайшее время также стоит учесть небольшую локальную поддержку со стороны налогового периода», — рассказал эксперт.

По его словам, рисками выступают вероятное повышение ставок ФРС более высокими темпами, чем прогнозировалось ранее, в свете сохраняющейся высокой инфляции.

В текущих обстоятельствах есть основания полагать, что при достижении цен на нефть уровня в $100 курс рубля к доллару не претерпит существенных изменений, заключил Бахтин.

По его мнению, до конца февраля базовым ожидаемым диапазоном для пары доллар — рубль может выступать зона 75—78 рублей.

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