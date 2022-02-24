Экономист Остапкович: доллар вошёл в геополитическую фазу

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал в беседе с RT, как будет складываться ситуация на валютном рынке в ближайшее время.

Как рассказал эксперт, в сегодняшней обстановке курс доллара и евро предсказать сложно.

По его словам, в настоящее время доллар находится не в экономической, а «в геополитической фазе», поэтому курс валюты будет и далее зависеть от геополитической обстановки в мире.

«Доллар всегда реагирует на подобные геополитические всплески. Это совершенно не изменение экономической ситуации, это не рост или падение ВВП, не динамика доходов, не инфляция», — сообщил Остапкович.

Он также выразил уверенность в том, что в скором времени рубль «отобьёт свои позиции» и «немного отыграет от доллара».

Соотношение между долларом и евро меняться не будет, курс обеих валют будет примерно одинаковым, считает специалист.

Ранее сообщалось о том, что Московская биржа приостановила торги.