Экономист Мильчакова рассказала, чего ждать от курса валют в ближайшие дни

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Анастасия Белоусова
Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала, каких изменений стоит ожидать от курса валют в ближайшее время.
Экономист Мильчакова рассказала, чего ждать от курса валют в ближайшие дни
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По её словам, доллар растёт из-за неопределённости «вокруг дальнейших событий».

«Краткосрочная цель доллара в случае пессимистичного сценария — это 83—84 рубля, а евро — 93—94 рубля. Я думаю, что это возможно в случае негативного сценария, например, если Байден или ещё какая-то страна объявит, что они запускают пакет ещё более жёстких санкций», — отметила экономист.

Эксперт также рекомендовала держать сбережения в нескольких валютах.

«Между тремя валютами: рубль, доллар и третья валюта нейтральная. Может, это будет швейцарский франк или японская йена. Надо пока подождать и посмотреть», — объяснила она.

Курс доллара в ходе торгов в среду, 23 февраля, поднялся выше 80 рублей.

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