Экономист Мильчакова рассказала, чего ждать от курса валют в ближайшие дни
- Legion-Media
По её словам, доллар растёт из-за неопределённости «вокруг дальнейших событий».
«Краткосрочная цель доллара в случае пессимистичного сценария — это 83—84 рубля, а евро — 93—94 рубля. Я думаю, что это возможно в случае негативного сценария, например, если Байден или ещё какая-то страна объявит, что они запускают пакет ещё более жёстких санкций», — отметила экономист.
Эксперт также рекомендовала держать сбережения в нескольких валютах.
«Между тремя валютами: рубль, доллар и третья валюта нейтральная. Может, это будет швейцарский франк или японская йена. Надо пока подождать и посмотреть», — объяснила она.
Курс доллара в ходе торгов в среду, 23 февраля, поднялся выше 80 рублей.