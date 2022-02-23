Экономист Мильчакова рассказала, чего ждать от курса валют в ближайшие дни

Заместитель руководителя информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова в беседе с RT рассказала, каких изменений стоит ожидать от курса валют в ближайшее время.

По её словам, доллар растёт из-за неопределённости «вокруг дальнейших событий».

«Краткосрочная цель доллара в случае пессимистичного сценария — это 83—84 рубля, а евро — 93—94 рубля. Я думаю, что это возможно в случае негативного сценария, например, если Байден или ещё какая-то страна объявит, что они запускают пакет ещё более жёстких санкций», — отметила экономист.

Эксперт также рекомендовала держать сбережения в нескольких валютах.

«Между тремя валютами: рубль, доллар и третья валюта нейтральная. Может, это будет швейцарский франк или японская йена. Надо пока подождать и посмотреть», — объяснила она.

Курс доллара в ходе торгов в среду, 23 февраля, поднялся выше 80 рублей.