Евросоюз запретил ряд операций с российскими ценными бумагами
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Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.
«Запрещается прямо или косвенно покупать, продавать... или иным образом иметь дело с переводными ценными бумагами... выпущенными после 9 марта 2022 года», — сказано в документе.
Ранее ограничения Евросоюза за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик вступили в силу, обнародован список фигурантов.
До этого Европейский союз официально принял санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. В частности, под санкции попали 351 депутат Госдумы.