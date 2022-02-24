Евросоюз запретил ряд операций с российскими ценными бумагами

Европейский союз запретил ряд операций с ценными бумагами правительства и Банка России, выпущенными после 9 марта в рамках ограничений за признание Россией ДНР и ЛНР.

Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

«Запрещается прямо или косвенно покупать, продавать... или иным образом иметь дело с переводными ценными бумагами... выпущенными после 9 марта 2022 года», — сказано в документе.

Ранее ограничения Евросоюза за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик вступили в силу, обнародован список фигурантов.

До этого Европейский союз официально принял санкции за признание Россией Донецкой и Луганской народных республик. В частности, под санкции попали 351 депутат Госдумы.