Созданный для поддержки «Северного потока — 2» фонд в Германии отказался от своей задачи

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Бывший премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвин Зеллеринг, председатель немецкого фонда для поддержки «Северного потока — 2», заявил в интервью телерадиокомпании NDR, что фонд отказался от поддержки проекта газопровода.
Созданный для поддержки «Северного потока — 2» фонд в Германии отказался от своей задачи
  • © Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

«Экономическая деятельность предприятия остановлена со вчерашнего вечера», — цитирует его РИА Новости.

По словам Зеллеринга, этот шаг связан с решением правительства Германии остановить сертификацию трубопровода, которое было объявлено накануне канцлером Олафом Шольцем. 

Ранее Минэкономики ФРГ приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

Глава ведомства Роберт Хабек допустил полную остановку проекта газопровода.

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