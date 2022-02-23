Созданный для поддержки «Северного потока — 2» фонд в Германии отказался от своей задачи
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«Экономическая деятельность предприятия остановлена со вчерашнего вечера», — цитирует его РИА Новости.
По словам Зеллеринга, этот шаг связан с решением правительства Германии остановить сертификацию трубопровода, которое было объявлено накануне канцлером Олафом Шольцем.
Ранее Минэкономики ФРГ приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».
Глава ведомства Роберт Хабек допустил полную остановку проекта газопровода.