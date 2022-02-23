Созданный для поддержки «Северного потока — 2» фонд в Германии отказался от своей задачи

Бывший премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Эрвин Зеллеринг, председатель немецкого фонда для поддержки «Северного потока — 2», заявил в интервью телерадиокомпании NDR, что фонд отказался от поддержки проекта газопровода.

© Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

«Экономическая деятельность предприятия остановлена со вчерашнего вечера», — цитирует его РИА Новости. По словам Зеллеринга, этот шаг связан с решением правительства Германии остановить сертификацию трубопровода, которое было объявлено накануне канцлером Олафом Шольцем. Ранее Минэкономики ФРГ приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2». Глава ведомства Роберт Хабек допустил полную остановку проекта газопровода.