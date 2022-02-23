Посол России в Берлине Нечаев выразил надежду на временный характер решения ФРГ по СП-2

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Проект газопровода «Северный поток — 2» нужен для энергобезопасности Европы, заявил посол России в Берлине Сергей Нечаев.
Посол России в Берлине Нечаев выразил надежду на временный характер решения ФРГ по СП-2
  • РИА Новости

Дипломат выразил надежду, что решение властей ФРГ приостановить процесс сертификации «Северного потока — 2» носит временный характер и в дальнейшем прагматизм восторжествует.

«Мы с сожалением восприняли заявление о том, что собираются приостановить сертификацию. Всегда до этого правительство ФРГ заявляло, что «Северный поток» является коммерческим, сугубо экономическим проектом», — цитирует РИА Новости Нечаева, который возложил венки к мемориалу советским павшим воинам в Берлине.

Он отметил, что газопровод нужен прежде всего для энергобезопасности Европы.

«От этого выигрывает и население Германии и Европы, и экономика, которая требует ресурсов. Очень хотелось бы надеяться, что это заявление является временной мерой и что рассудительность и прагматизм в конечном итоге восторжествуют», — сказал дипломат.

По мнению российского посла, позиция Германии меняется под давлением заокеанских коллег.

Ранее Минэкономики ФРГ приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».

Глава ведомства Роберт Хабек допустил полную остановку проекта газопровода.

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