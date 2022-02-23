Посол России в Берлине Нечаев выразил надежду на временный характер решения ФРГ по СП-2
- РИА Новости
Дипломат выразил надежду, что решение властей ФРГ приостановить процесс сертификации «Северного потока — 2» носит временный характер и в дальнейшем прагматизм восторжествует.
«Мы с сожалением восприняли заявление о том, что собираются приостановить сертификацию. Всегда до этого правительство ФРГ заявляло, что «Северный поток» является коммерческим, сугубо экономическим проектом», — цитирует РИА Новости Нечаева, который возложил венки к мемориалу советским павшим воинам в Берлине.
Он отметил, что газопровод нужен прежде всего для энергобезопасности Европы.
«От этого выигрывает и население Германии и Европы, и экономика, которая требует ресурсов. Очень хотелось бы надеяться, что это заявление является временной мерой и что рассудительность и прагматизм в конечном итоге восторжествуют», — сказал дипломат.
По мнению российского посла, позиция Германии меняется под давлением заокеанских коллег.
Ранее Минэкономики ФРГ приостановило процесс сертификации «Северного потока — 2».
Глава ведомства Роберт Хабек допустил полную остановку проекта газопровода.