ВТБ с 22 февраля повышает ставки по ипотеке до 11,3%
- РИА Новости
«ВТБ вслед за другими игроками рынка с 22 февраля повышает ставки по ипотеке на 1 п.п., до 11,3% как для готового, так и для строящегося жилья», — сообщила пресс-служба банка.
Рефинансирование жилищных кредитов других банков доступно под 11,6%.
По ипотеке с господдержкой ставка составит от 5,75%, а по Дальневосточной ипотеке — 0,1%, по «семейной» — от 4,7% (от 4,3% в ДФО).
С 18 февраля Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое жильё и новостройки до 11,3%.
11 февраля ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовых.