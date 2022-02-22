ВТБ с 22 февраля повышает ставки по ипотеке до 11,3%

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ВТБ с 22 февраля повышает ставки по ипотеке для готового и строящегося жилья на 1 процентный пункт, до 11,3%. Условия по госпрограммам остаются без изменений.
ВТБ с 22 февраля повышает ставки по ипотеке до 11,3%
  • РИА Новости

«ВТБ вслед за другими игроками рынка с 22 февраля повышает ставки по ипотеке на 1 п.п., до 11,3% как для готового, так и для строящегося жилья», — сообщила пресс-служба банка.

Рефинансирование жилищных кредитов других банков доступно под 11,6%.

По ипотеке с господдержкой ставка составит от 5,75%, а по Дальневосточной ипотеке — 0,1%, по «семейной» — от 4,7% (от 4,3% в ДФО).

С 18 февраля Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое жильё и новостройки до 11,3%.

11 февраля ЦБ повысил ключевую ставку до 9,5% годовых.

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