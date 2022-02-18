Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 11,3% на готовое жильё и новостройки

Короткая ссылка
С 18 февраля Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое жильё и новостройки до 11,3%.
Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 11,3% на готовое жильё и новостройки
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жильё и на новостройки установлена на уровне 11,3%. Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений», — приводит ТАСС заявление кредитной организации.

В Сбербанке напомнили также о действии прочих программ поддержки, выгодных условиях и сниженной ставке при подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда.

Также в банке с 18 февраля повысили ставки по СберВкладу и СберВкладу Прайм на 1 и 1,5 п. п., максимальная доходность составит 9,5%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить