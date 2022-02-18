Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 11,3% на готовое жильё и новостройки

С 18 февраля Сбербанк повысил ставки по ипотеке на готовое жильё и новостройки до 11,3%.

«С 18 февраля 2022 года ипотечная ставка в Сбербанке на готовое жильё и на новостройки установлена на уровне 11,3%. Ставки по программам господдержки остались в рамках предыдущих значений», — приводит ТАСС заявление кредитной организации.

В Сбербанке напомнили также о действии прочих программ поддержки, выгодных условиях и сниженной ставке при подтверждении доходов выпиской из Пенсионного фонда.

Также в банке с 18 февраля повысили ставки по СберВкладу и СберВкладу Прайм на 1 и 1,5 п. п., максимальная доходность составит 9,5%.