Сбербанк повысил ставки по вкладам до 9,5%

С 18 февраля Сбербанк повысил ставки по СберВкладу и СберВкладу Прайм на 1 и 1,5 п. п., максимальная доходность составит 9,5%.

Кроме того, кредитная организация улучшила условия по вкладу Промо Управляй от 1,05 до 1,25 п. п. в зависимости от суммы и срока размещения средств.

«СберВклад и СберВклад Прайм — наши самые популярные депозитные продукты, а с учётом повышения ставок они становятся ещё более выгодными, а значит, и более востребованными», — заявил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил о намерении пересмотреть ставки по вкладам и кредитам после очередного повышения ключевой ставки ЦБ.