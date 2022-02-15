Греф заявил о планах Сбербанка поднять ставки по вкладам после повышения ключевой ставки

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Сбербанк после очередного повышения ключевой ставки ЦБ намерен пересмотреть ставки по вкладам и, возможно, по кредитам, решение примут в течение недели, заявил глава организации Герман Греф.
Греф заявил о планах Сбербанка поднять ставки по вкладам после повышения ключевой ставки
  • РИА Новости

«Поднятие ставок на 100 базисных пунктов, безусловно, приведёт к тому, что мы будем пересматривать свои ставки и по депозитам, и, наверное, по кредитам. Я думаю, в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения», — цитирует Грефа РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых.

Отмечается, что инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России. 

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