Греф заявил о планах Сбербанка поднять ставки по вкладам после повышения ключевой ставки

Сбербанк после очередного повышения ключевой ставки ЦБ намерен пересмотреть ставки по вкладам и, возможно, по кредитам, решение примут в течение недели, заявил глава организации Герман Греф.

«Поднятие ставок на 100 базисных пунктов, безусловно, приведёт к тому, что мы будем пересматривать свои ставки и по депозитам, и, наверное, по кредитам. Я думаю, в течение ближайшей недели мы выйдем на какие-то решения», — цитирует Грефа РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Центробанк повысил ключевую ставку до 9,5% годовых.

Отмечается, что инфляция складывается значительно выше октябрьского прогноза Банка России.