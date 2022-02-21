Советник Кириллов прокомментировал планы по регулированию криптовалют в России

Советник практики налогового и таможенного права Lidings Дмитрий Кириллов прокомментировал сообщение о том, что Минфин внёс в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России.

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что документ соответствует дорожной карте, утверждённой в начале февраля.

По словам Кириллова, предложение по регулированию выпуска криптовалют (майнинга) так же актуально, как и биржевая торговля.

«Безусловно, тестирование инвесторов повысит их финансовую грамотность и осведомлённость о рисках, но при нынешнем развитии отрасли я бы говорил о минимум десятикратном увеличении лимитов. Также надеюсь, что эти лимиты не станут препятствием для продажи криптовалюты, добытой майнерами», — добавил он.

Со своей стороны, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» выразил мнение, что подход властей позволяет сохранить возможность создания цифровой инфраструктуры и поставить под контроль оборот этих денежных средств.

«Монетизация криптовалюты будет облагаться налогом, что создаст дополнительный источник дохода для федерального бюджета», — отметил он.

Ранее стало известно, что Минфин внёс в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России.

Отмечается, что проект закона разработан по поручению правительства России на основе утверждённой концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют.