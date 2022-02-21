Экономист Беляев поддержал необходимость регулирования криптовалют в России

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что Минфин внёс в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России.

По словам Беляева, «хорошо и отрадно», что будет введено определённое регулирование криптовалют в стране.

С точки зрения общероссийской экономической ситуации, они могут представлять угрозу, пояснил собеседник RT.

Как подчеркнул экономист, «бесконтрольное движение капитала может приводить к серьёзным рискам и дисбалансам».

Кроме того, по его мнению, главный риск заключается в том, какой статус имеет криптовалюта.

«Если криптовалюта имеет статус товара или ценных бумаг, с которыми совершают акты купли-продажи и получается прибыль, это одна история. И совершенно другие, фатальные для экономики риски, если эта криптовалюта будет пребывать в статусе денежной единицы и параллельной валюты в стране», — заключил специалист.

Ранее стало известно о том, что Минфин внёс в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России.

Отмечается, что проект закона разработан по поручению правительства России на основе утверждённой концепции регулирования механизма организации оборота цифровых валют.