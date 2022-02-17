Москва разработала и внедрила инвестиционную декларацию

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что Москва стала одним из пилотных городов, разработавших и утвердивших инвестиционную декларацию в рамках инициативы Минэкономразвития «Fast track для инвестиций в регионах».

Проект предполагает внедрение инвестиционной карты, создание единой системы запуска и сопровождения инвестиционных проектов и разработку механизма взаимодействия инвесторов и органов власти, передаёт НСН.

«Объём инвестиций только за три квартала 2021 года составил 2,5 трлн рублей, что на 21,9% превышает показатели аналогичного периода 2020 года. Благодаря внедрению декларации и иных мер федеральной инициативы мы рассчитываем, что к 2030 году капиталовложения в экономику города вырастут на 70% по сравнению с 2020 годом, когда они составили 3,8 трлн рублей», — сказал Ефимов.

Наряду с этим стало известно, что оборот розничной торговли в Татарстане составил более 1 трлн рублей в 2021 году, что на 7,8% больше, чем в предыдущем. Об этом сообщает «Реальное время».

Из них 464,8 млрд рублей приходится на пищевые продукты, в том числе напитки и табачные изделия. Ещё более 621 млрд рублей относится к непродовольственным товарам.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье прокомментировали ситуацию с малым бизнесом.