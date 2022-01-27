В Подмосковье прокомментировали ситуацию с малым бизнесом
- Legion-Media
Об этом сообщает «Радио 1».
«Мы по прошлому году по динамике первые в стране по работе малого бизнеса», — отметил Воробьёв.
Он также призвал обратить особое внимание на поддержку предпринимателей на отдалённых территориях.
«Кто бы туда ни приехал, наши коллеги-избранники или мы, главный запрос — рабочие места. Мы подготовили специальную программу, чтобы инвесторы получали дополнительные стимулы для организации там рабочих мест. Более того, часто эти территории аграрные», — цитирует Воробьёва телеканал «360».
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области выделили более 1,3 млрд рублей на поддержку отраслей бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.