В Подмосковье прокомментировали ситуацию с малым бизнесом

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв во время обращения к жителям заявил, что регион по итогам 2021 года стал лидером среди субъектов по развитию малого бизнеса.

Об этом сообщает «Радио 1».

«Мы по прошлому году по динамике первые в стране по работе малого бизнеса», — отметил Воробьёв.

Он также призвал обратить особое внимание на поддержку предпринимателей на отдалённых территориях.

«Кто бы туда ни приехал, наши коллеги-избранники или мы, главный запрос — рабочие места. Мы подготовили специальную программу, чтобы инвесторы получали дополнительные стимулы для организации там рабочих мест. Более того, часто эти территории аграрные», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области выделили более 1,3 млрд рублей на поддержку отраслей бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.