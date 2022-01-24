Власти Оренбургской области выделили более 1,3 млрд рублей на поддержку бизнеса

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В Оренбургской области выделили более 1,3 млрд рублей на поддержку отраслей бизнеса, пострадавших от пандемии коронавируса.
Власти Оренбургской области выделили более 1,3 млрд рублей на поддержку бизнеса
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует RIA56.

«Малый и средний бизнес пострадали за период пандемии. Мы старались минимизировать потери, предельно осторожно подходили к введению ограничений, самыми первыми в стране «распаковали» бизнес после локдауна, выделяли средства на региональные меры поддержки. Но ряд отраслей продолжает нуждаться в помощи, в том числе и лёгкая промышленность», — рассказал губернатор региона Денис Паслер.

Ранее НСН сообщила, что столичные промышленные предприятия смогут получить займы на внедрение решений в области IT.

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