Новак объяснил, почему Европа не сможет полностью заменить российский газ поставками СПГ

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Европа не сможет полностью заместить российский газ поставками СПГ, так как даже частичное замещение может спровоцировать новую волну газового кризиса в Азии, заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак объяснил, почему Европа не сможет полностью заменить российский газ поставками СПГ
  • РИА Новости

«Эксперты предостерегают европейцев делать ставку на СПГ, так как он не сможет заместить поставки российского газа. Но даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу сжиженного газа способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии», — написал он в своей колонке для журнала «Энергетическая политика».

По словам Новака, после снижения «азиатской премии» СПГ переориентировали на Европу и поступление природного газа из импортных терминалов СПГ в январе 2022 года достигло рекордных значений за всю историю.

Ранее эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартин Пайн заявил, что Германия не сможет оперативно найти замену российскому газу, углю и нефти в случае остановки поставок.

По данным BGR, на Россию приходится около 34% импорта нефти, более 50% — газа и 45% — каменного угля.

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