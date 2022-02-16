Новак объяснил, почему Европа не сможет полностью заменить российский газ поставками СПГ
- РИА Новости
«Эксперты предостерегают европейцев делать ставку на СПГ, так как он не сможет заместить поставки российского газа. Но даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу сжиженного газа способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии», — написал он в своей колонке для журнала «Энергетическая политика».
По словам Новака, после снижения «азиатской премии» СПГ переориентировали на Европу и поступление природного газа из импортных терминалов СПГ в январе 2022 года достигло рекордных значений за всю историю.
Ранее эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартин Пайн заявил, что Германия не сможет оперативно найти замену российскому газу, углю и нефти в случае остановки поставок.
По данным BGR, на Россию приходится около 34% импорта нефти, более 50% — газа и 45% — каменного угля.