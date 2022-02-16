Новак объяснил, почему Европа не сможет полностью заменить российский газ поставками СПГ

Европа не сможет полностью заместить российский газ поставками СПГ, так как даже частичное замещение может спровоцировать новую волну газового кризиса в Азии, заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Эксперты предостерегают европейцев делать ставку на СПГ, так как он не сможет заместить поставки российского газа. Но даже частичный отказ Европы от российского газа в пользу сжиженного газа способен стать причиной очередной волны газового кризиса в Азии», — написал он в своей колонке для журнала «Энергетическая политика».

По словам Новака, после снижения «азиатской премии» СПГ переориентировали на Европу и поступление природного газа из импортных терминалов СПГ в январе 2022 года достигло рекордных значений за всю историю.

Ранее эксперт Федерального института геонаук и природных ресурсов (BGR) Мартин Пайн заявил, что Германия не сможет оперативно найти замену российскому газу, углю и нефти в случае остановки поставок.

По данным BGR, на Россию приходится около 34% импорта нефти, более 50% — газа и 45% — каменного угля.