Bloomberg: нефтяные трейдеры готовятся к последствиям санкций Запада против России

Нефтяные трейдеры готовятся к возможным торговым рестрикциям на экспорт сырья в случае введения санкций странами Запада в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что трейдеры выражают обеспокоенность, что санкции могут затронуть популярные в Азии сорта нефти ESPO и Sokol, добываемые на Дальнем Востоке.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции Запада в отношении России могут привести к росту цен на топливо.

По его словам, власти США сотрудничают с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии для противодействия повышению цен.