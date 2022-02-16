Bloomberg: нефтяные трейдеры готовятся к последствиям санкций Запада против России

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Нефтяные трейдеры готовятся к возможным торговым рестрикциям на экспорт сырья в случае введения санкций странами Запада в отношении России. Об этом сообщает Bloomberg.
Bloomberg: нефтяные трейдеры готовятся к последствиям санкций Запада против России
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Отмечается, что трейдеры выражают обеспокоенность, что санкции могут затронуть популярные в Азии сорта нефти ESPO и Sokol, добываемые на Дальнем Востоке.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что санкции Запада в отношении России могут привести к росту цен на топливо.

По его словам, власти США сотрудничают с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии для противодействия повышению цен.

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