Экономист Быстров высказался о будущем цифрового рубля

Завкафедрой Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Быстров прокомментировал сообщение, что Центробанк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля.

«Для того чтобы понимать перспективы, нужно понимать, какой нормативной базой смысл в этот цифровой рубль законодательно вкладывается», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.

По его словам, нужно ясно понимать нормативную базу в области права, в экономике и технологиях.

«Это больше намерения на данном этапе», — считает Быстров.

Ранее сообщалось, что Центробанк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля.

Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor высказался о перспективах цифрового рубля.

По его словам, в основном это будет использоваться для развития цифровых экосистем.