Экономист Быстров высказался о будущем цифрового рубля
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«Для того чтобы понимать перспективы, нужно понимать, какой нормативной базой смысл в этот цифровой рубль законодательно вкладывается», — заявил он в беседе с Pravda.Ru.
По его словам, нужно ясно понимать нормативную базу в области права, в экономике и технологиях.
«Это больше намерения на данном этапе», — считает Быстров.
Ранее сообщалось, что Центробанк России и участники рынка приступили к тестированию платформы цифрового рубля.
Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor высказался о перспективах цифрового рубля.
По его словам, в основном это будет использоваться для развития цифровых экосистем.