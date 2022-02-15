WSJ: экспорт СПГ из США в Европу превысил поставки газа из России
- РИА Новости
Отмечается, что российский экспорт существенно сократился, тогда как экспорт США резко увеличился, чтобы восполнить этот пробел.
Как пишет издание, в настоящее время США снова являются крупнейшим производителем нефти и природного газа в мире.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Евросоюз ведёт переговоры с США и рядом других стран о возможности увеличения поставок газа в Европу.