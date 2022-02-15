WSJ: экспорт СПГ из США в Европу превысил поставки газа из России

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На фоне ситуации вокруг Украины экспорт сжиженного природного газа из США в Европу в прошлом месяце превысил поставки по трубопроводу из России, пишет The Wall Street Journal.
WSJ: экспорт СПГ из США в Европу превысил поставки газа из России
  • РИА Новости

Отмечается, что российский экспорт существенно сократился, тогда как экспорт США резко увеличился, чтобы восполнить этот пробел.

Как пишет издание, в настоящее время США снова являются крупнейшим производителем нефти и природного газа в мире.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Евросоюз ведёт переговоры с США и рядом других стран о возможности увеличения поставок газа в Европу.

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