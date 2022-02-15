WSJ: экспорт СПГ из США в Европу превысил поставки газа из России

На фоне ситуации вокруг Украины экспорт сжиженного природного газа из США в Европу в прошлом месяце превысил поставки по трубопроводу из России, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что российский экспорт существенно сократился, тогда как экспорт США резко увеличился, чтобы восполнить этот пробел.

Как пишет издание, в настоящее время США снова являются крупнейшим производителем нефти и природного газа в мире.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США пытаются оккупировать часть рынка энергоресурсов Европы, используя созданную самими американцами политическую конъюнктуру в регионе.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Евросоюз ведёт переговоры с США и рядом других стран о возможности увеличения поставок газа в Европу.