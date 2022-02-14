МИД России: Польша не прекращает попытки «торпедировать» «Северный поток — 2»

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Польша не прекращает попытки «торпедировать» запуск проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Польша не прекращает попытки торпедировать запуск проекта «Северный поток — 2» и подорвать репутацию ПАО «Газпром» как надёжного поставщика природного газа в Европу», — говорится в сообщении на сайте МИД.

Отмечается, что также польская сторона на фоне развивающегося в ЕС энергокризиса обвиняет «Газпром» в «манипуляциях» ценами на европейском газовом рынке и добивается от Еврокомиссии запуска антимонопольного разбирательства в отношении российской компании.

Кроме того, в МИД отметили, что польский концерн PGNiG, который в сентябре 2021 года допустили к процедуре сертификации «Северного потока — 2», пытается воспрепятствовать выдаче регулятором ФРГ разрешений для ввода трубопровода в эксплуатацию.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков выразил обеспокоенность, что страны Запада превратили газопровод СП-2 в инструмент давления на Москву.