Чубайс высказался о введении платы за углеродные выбросы

Введение платы за углеродные выбросы является единственным способом нейтрализовать негативные эффекты от планируемого в ЕС «углеродного налога», заявил спецпредставитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Он отметил, что Европарламент недавно предложил перенести начало взимания углеродного налога на 2025 год и убрать льготы для европейских производителей по предоставлению бесплатных квот на выбросы к концу 2028 года, а не 2035-го.

По его словам, в Европе сейчас цена углекислого газа $100 за тонну, эффективная ставка — $50 за тонну, к 2030 году она станет $100 за тонну.

«Если вы сейчас положите $100 (в расчёт потенциальной цены углерода для российской экономики), это будет совсем другая жизнь», — приводит РБК слова Чубайса

Он заявил, что неуплаченное в бюджет России будет уплачено в бюджет ЕС.

Чубайс добавил, что необходимо выйти на «принципиальное решение» в 2022 году и реализовать его в 2023-м.

19 ноября 2021 года председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что введение углеродных сборов и модернизация энергетических мощностей — путь не только к углеродной нейтральности, но и к современной экономике.