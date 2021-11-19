В Госдуме отметили важность углеродного регулирования в России

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что введение углеродных сборов и модернизация энергетических мощностей — путь не только к углеродной нейтральности, но и к современной экономике.

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что в энергетике потенциал энергосбережения оценивается в 20%, а в среднем по стране — в 35% от актуальных объёмов потребления ресурсов.

«Россия занимает где-то 2,8% мирового ВВП, а по выбросам — 3,6%. Выбросов CO₂ у нас в полтора раза больше, чем доли в мировой экономике. Это говорит о низкой энергоэффективности и большом потенциале снижения энергоёмкости», — констатировал Завальный.

По его словам, стоит задействовать углеродное регулирование в виде платы за выбросы. Этот механизм поможет стимулирует организации заниматься настоящей модернизацией и повышать энергоэффективность производства.

Рванее президент России Владимир Путин в ходе выступления на Российской энергетической неделе заявил, что страна планирует достичь целей по углеродной нейтральности к 2060 году.