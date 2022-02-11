Набиуллина назвала ипотеку без первоначального взноса «плохим продуктом»
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«Ипотека без первоначального взноса, однозначно, это не есть хорошо. Это не просто плохо, это, можно сказать, очень плохо. Это то, что во многом спровоцировало кризис в США в 2007 году, когда ипотека выдаётся людям без накоплений», — цитирует её ТАСС.
По словам главы российского регулятора, наличие первоначального взноса — индикатор того, что в дальнейшем человек будет способен обслуживать свой кредит.
Она также сообщила о несбалансированных темпах роста ипотеки в России. Глава российского регулятора выразила надежду на то, что политика ЦБ и льготные программы в будущем станут более адресными.