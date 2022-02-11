Набиуллина назвала ипотеку без первоначального взноса «плохим продуктом»

Ипотека без первоначального взноса — это плохой продукт, который спровоцировал в 2000-х кризис в США, заявила глава ЦБ России Эльвира Набиуллина.

«Ипотека без первоначального взноса, однозначно, это не есть хорошо. Это не просто плохо, это, можно сказать, очень плохо. Это то, что во многом спровоцировало кризис в США в 2007 году, когда ипотека выдаётся людям без накоплений», — цитирует её ТАСС.

По словам главы российского регулятора, наличие первоначального взноса — индикатор того, что в дальнейшем человек будет способен обслуживать свой кредит.

Она также сообщила о несбалансированных темпах роста ипотеки в России. Глава российского регулятора выразила надежду на то, что политика ЦБ и льготные программы в будущем станут более адресными.