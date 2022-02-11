Посол России в Берлине: причин для затягивания сертификации «Северного потока — 2» нет

Объективных причин для затягивания процесса сертификации газопровода «Северный поток — 2» нет. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

«Никаких объективных причин для искусственного затягивания сроков сертификации, тем более надуманных политических увязок, мы не видим», — заявил он в интервью РИА Новости.

Нечаев добавил, что газопровод проектировался в соответствии с нормами законодательства Евросоюза, однако правила неоднократно менялись политиками из ЕС.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что страны Запада превратили газопровод «Северный поток — 2» в инструмент давления на Москву.