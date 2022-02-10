Сенатор США Менендес: рассмотрение возможных новых санкций против России зашло в тупик

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Американский сенатор Боб Менендес, инициировавший разработку «матери всех санкций» против России, заявил, что рассмотрение законопроекта зашло в тупик.
Сенатор США Менендес: рассмотрение возможных новых санкций против России зашло в тупик
  • ©Anna Moneymaker/Getty Images

Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, мы зашли в тупик», — процитировал Менендеса корреспондент CNN.

По словам журналиста, разногласия конгрессменов касаются «вторичных санкций в отношении банка и «Северного потока — 2».

В январе американские сенаторы предложили ввести ограничения в отношении ряда финансовых организаций России, включая Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, в случае обострения ситуации вокруг Украины.

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