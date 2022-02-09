В ЦБ России заявили о росте профицита внешней торговли страны
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Положительное сальдо внешней торговли России в январе выросло в 2,4 раза, составив $21,4 млрд против $9 млрд в аналогичный период прошлого года.
«Рекордное значение положительного сальдо торгового баланса было незначительно нивелировано увеличением совокупного дефицита остальных компонентов текущего счёта», — отметили в ЦБ.
Вместе с этим отмечается, что положительное сальдо текущего счёта платёжного баланса России возросло до $19 млрд.
Ранее эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин в беседе с газетой «Известия» прокомментировал ситуацию на валютном рынке.