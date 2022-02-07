Финансист Бабин прокомментировал ситуацию на валютном рынке

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Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин прокомментировал ситуацию на валютном рынке.
Финансист Бабин прокомментировал ситуацию на валютном рынке
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В беседе с газетой «Известия» он отметил, что на старте торговой сессии в понедельник произошло кратковременное ослабление рубля из-за просадки мировых площадок, но вскоре внешний фон стал улучшаться, что привело к активному укреплению отечественной нацвалюты.

«Пара USD/RUB пробивает сильную поддержку 75,6 рубля, что увеличивает вероятность ускорения нисходящего движения», — сказал Бабин.

По его словам, глобальные рынки не могут определиться с дальнейшим направлением: с одной стороны, на них давят ожидания быстрого ужесточения монетарной политики ведущих центробанков из-за высокой инфляции, а с другой — ликвидность по-прежнему остаётся на рынках и даже увеличивается, поскольку программы монетарного стимулирования по-прежнему действуют.

«Этот фактор не даёт рисковым активам развить более глубокую и продолжительную коррекцию», — уточнил эксперт.

Ранее кандидат экономических наук Никита Масленников, эксперт Центра политических технологий, в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал сообщение о том, что ЦБ России приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила с 15:00 мск 24 января.

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