Российский посол заявил о троекратном увеличении товарооборота между Россией и Сирией

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Посол России в Сирии Александр Ефимов заявил, что объём товарооборота между российской и сирийской сторонами за 2021 год увеличился в три раза относительно объёмов годом ранее.
Российский посол заявил о троекратном увеличении товарооборота между Россией и Сирией
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«По имеющимся на данный момент оценкам, в общей сложности за 11 месяцев прошлого года объём двустороннего товарооборота с Дамаском увеличился примерно в три раза по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году», — заявил он в интервью РИА Новости.

Ранее постпред Крыма при российском президенте, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов заявил, что крымские порты могут быть использованы в рамках развития торгово-экономических отношений России с Сирией.

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