Постпред при ЕС Чижов заявил, что решение по сертификации СП-2 примут не раньше июля

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Решение по сертификации «Северного потока — 2» будет принято не раньше июля 2022 года. Об этом в интервью РИА Новости заявил постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Я почему-то не сомневаюсь, что срок рассмотрения этого дела в ЕК будет в ручном режиме расширен до максимально возможного, то есть до четырёх месяцев. Так что решение по «Северному потоку — 2» будет не раньше июля», — заявил он.

В конце января Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило, что ожидает от Nord Stream 2 AG документы, необходимые для продолжения сертификации газопровода «Северный поток — 2».

В агентстве также заявили, что сертификация оператора участка газопровода возобновится после окончания передачи базовых активов немецкой дочерней компании и проверки документации.

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