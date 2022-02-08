В МИД отметили готовность России соблюдать европейские правила при сертификации СП-2

Россия готова соблюдать европейские правила при сертификации «Северного потока — 2», заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Александр Панкин.

«Готовы соблюдать европейские правила при его («Северного потока — 2») сертификации, но со своей стороны надеемся на рациональный подход и отсутствие искусственных увязок», — сказал дипломат.

В конце января Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) сообщило, что ожидает от Nord Stream 2 AG документы, необходимые для продолжения сертификации газопровода «Северный поток — 2».

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в санкции Евросоюза, которые он готовит в отношении России на случай «агрессии» против Украины, может войти газопровод «Северный поток — 2».