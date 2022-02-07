Песков: тема увеличения объёма поставок газа в Венгрию ещё обсуждается

Тема увеличения объёма поставок газа Венгрии находится на стадии обсуждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Эти вопросы находятся в стадии обсуждения», — сказал Песков.

Он добавил, что по таким важным вопросам президент России Владимир Путин находится в постоянном контакте с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

По словам Пескова, «когда будет решение, об этом станет известно».

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным сообщил, что Россия и Венгрия приблизились к договорённости о поставке дополнительно 1 млрд кубометров газа.

Путин также отметил, что благодаря долгосрочным контрактам Венгрия покупает российский газ в пять раз дешевле рыночной цены в Европе.

«Газпром» в прошлом году подписал два долгосрочных контракта на поставку природного газа из России в Венгрию до 2036 года.