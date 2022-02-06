Политолог Мезюхо: украинская сторона не может сорвать процесс сертификации СП-2

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с RT заявление генерального директора украинской компании «Оператор ГТС Украины» Сергея Макогона о том, что компания делает всё для срыва сертификации «Северного потока — 2».

«Сегодня украинская сторона по большому счёту не может сделать ничего для того, чтобы сорвать сертификацию российского газопровода», — сообщил эксперт.

Мезюхо подчеркнул, что «Украина сама сделала всё для того, чтобы Российская Федерация и её европейские партнёры думали над обеспечением энергетической безопасности европейского континента».

По прогнозам специалиста, «Северный поток — 2» будет работать, Украина, в свою очередь, может лишиться статуса государства-транзитёра российского газа на европейский континент в результате своей политики.

Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон пообещал сделать всё, чтобы помешать процессу сертификации «Северного потока — 2».